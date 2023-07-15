Военный эксперт Роман Свитан рассказал, какая ситуация на фронте. Об этом специалист сообщил на канале "Сейчас".
"Мы уже начали связывать стратегические резервы в районе Луганского и Донецкого направления. Перебросить оттуда? Они могут перебросить с Луганского и Донецкого направлений, но тогда у них посыплются Донецкий и Луганский фронты. Здесь такой закон сохранения энергии - они либо в одном месте, либо в другом будут перебрасывать свои войска, а мы уже на противоходе попытаемся поймать и провести свои операции. Либо в сторону Азовского побережья, либо в сторону Донбасса", - рассказал эксперт.
Специалист добавил, что Купянское направление довольно опасное для Украины. Там силы обороны находятся на позициях между реками. А Россияне попытаются взять Лиман и выдавить силы ВСУ за реки Северский Донец и Оскол. Там уже оккупанты начали движение на Лиман, а группировка противника составляет более 100 тысяч человек. При этом для оккупантов удобно там наступать, так как территория России довольно близко и можно легко пополнять резервы. Также в тылу у противника есть огромный военный хаб Валуйки. Через них были переброшены дополнительные резервы из Балтийского флота.
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