Военный эксперт Роман Свитан сообщил, зачем России понадобился снова остров Змеиный. Об этом специалист рассказал на калане "Сейчас".

"Россияне пытаются выдавить из нас участие в зерновой сделке. Им сейчас важно подключение к "Свифту" Россельхозбанка под видом зерновой сделки. Поэтому они пытаются как-то надавить и информационно показать, что без них движения кораблей невозможно. То есть, у нас есть готовность их полностью закрыть зерновую сделку и переключить на морское право, а вот они пытаются показать свое участие. Они сначала обстреляли в Одессе терминалы зерновые, а теперь показали, что могут достать до острова Змеиный, который как-то прикрывает эти караваны", - рассказал специалист.

Специалист добавил, что таким образом Россия пытается показать чем-то свою значимость. Но Украине не нужно вестись на эту провокацию. Если мы согласимся на подключение "Свифта" для Россельхозбанка, то это позволит оккупантам получать деньги для войны. Все они превратятся в пули против наших солдат, поэтому не нужно реагировать и близко подпускать к данной сделке Россию. Невозможно договариваться с врагом, который стреляет украинцев на фронте.

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