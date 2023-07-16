Военный эксперт Олег Жданов рассказал об успехах ВСУ на востоке Украины. Специалист об этом сообщил на канале "Фабрика новостей".

"На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации наши успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки. Наконец-то мы услышали, там было очень тяжелое положение - десантный полк брошенный в район Берховки пытался остановить наше движение. Продолжаются бои в районе Клещеевки и у канала Северский Донец - Донбасс. Силы обороны значительно в районе канала Северский Донец - Донбасс. Там мы имеем успех и сейчас закрепляемся на достигнутых ррубежах", - рассказал военный эксперт в своей сводке.

А вот на Авдеевском направлении, по словам специалиста, изменений никаких не было. Там оккупанты продолжают наступать на позиции ВСУ, а именно в районе Первомайского. И уже наша разведка заметила, что враг там начал накапливать резервы. Туда прибывают новые части и подразделения, но они пока не вводятся в бой. Дальше нужно будет смотреть, что планирует оккупант. Наш Генеральный штаб и разведка активно следят за передвижениями россиян, поэтому для сил обороны Украины не является секретом их подготовка к наступательным действиям на Авдеевском направлении.

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