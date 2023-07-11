Известная певица Злата Огневич, которая была второй "Холостячкой", рассказала о своем преследователе.

Певица Злата Огневич, популярная украинская певица, выразила свое негодование по поводу поведения одного мужчины, который продолжает преследовать ее и не дает покоя. В своих Instagram-историях артистка поделилась, что данный мужчина постоянно следит за ней, постоянно звонит и шлет сообщения.

Злата Огневич поделилась, что она обратилась в Печерское отделение полиции, где сообщила о происходящем. Огневич долго давала преследователю шанс исправиться, но он все равно продолжает звонить, отправлять сообщения, а также обращаться к консьержу.

Он настойчиво преследует ее, подстерег ее возле дома и утверждает, что у него нет другого выхода, а все, что он хочет, это пригласить ее на кофе. Огневич многократно просила его оставить ее в покое, но он не понимает слова "нет". Она отметила, что она сохраняла спокойствие и откладывала написание заявления в полицию, но больше она не может терпеть такое поведение.

Огневич выразила надежду, что полицейские проведут беседу с этим мужчиной и объяснят ему, что его поведение является нарушением личной границы и не является нормой.

"Я сохраняла спокойствие и до последнего откладывала поход в полицию и написание заявления. Но этот человек не понимает, что "нет" – это слово, которое было сказано много раз", – призналась Огневич.

Ранее Злата Огневич рассказала о встрече с россиянкой, поделившись с фанатами. Звезда опубликовала свой рассказ в Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами.

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