"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко решил дать рецепт рыбных палочек, которые идеально подойдут для любителей рыбы.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

2 филе минтая

350 г панировочных сухарей

150 г муки

1 яйцо

1 желток

Соль и перец по вкусу

ДЛЯ ЙОГУРТОВОГО СОУСА:

200 мл йогурта

10 веточек укропа или петрушки

1 столовая ложка сока лимона

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Для начала, пропустите филе минтая (2 штуки) через мясорубку, чтобы получить нежный фарш.

Посолите и поперчите фарш по вкусу, рассказывает "Мастер Шеф" Клопотенко. Добавьте 2 столовые ложки панировочных сухарей и 1 желток. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались. Затем отбейте руками, чтобы получилась однородная масса. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.

Сформируйте аккуратные рыбные палочки и выполните двойную панировку, добавляет "Мастер Шеф" Клопотенко. Для этого подготовьте панировочные ингредиенты: в одну миску насыпьте 150 г муки, во вторую миску насыпьте оставшиеся панировочные сухари, а в третью взбейте вилкой одно яйцо. Обваляйте каждую рыбную палочку сначала в муке, затем в яйце и наконец в сухарях. "Мастер Шеф" Клопотенко также рекомендует, повторите этот процесс, окунув палочки сначала в яйцо, а затем в сухари. Повторите с остальными палочками.

Выложите рыбные палочки на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой, и выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут, пока не образуется золотистая и хрустящая корочка, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.

В то время как палочки запекаются, приготовьте йогуртовый соус. В миске смешайте 200 мл йогурта, мелко измельченные веточки укропа или петрушки, сок лимона и немного соли по вкусу.

После приготовления рыбных палочек и йогуртового соуса, подавайте их на стол. Рыбные палочки будут сочными и хрустящими, а йогуртовый соус добавит свежести и легкой кислинки к каждому кусочку, подмечает "Мастер Шеф" Клопотенко.

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