"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко решил дать рецепт рыбных палочек, которые идеально подойдут для любителей рыбы.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- 2 филе минтая
- 350 г панировочных сухарей
- 150 г муки
- 1 яйцо
- 1 желток
- Соль и перец по вкусу
ДЛЯ ЙОГУРТОВОГО СОУСА:
- 200 мл йогурта
- 10 веточек укропа или петрушки
- 1 столовая ложка сока лимона
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
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Для начала, пропустите филе минтая (2 штуки) через мясорубку, чтобы получить нежный фарш.
Посолите и поперчите фарш по вкусу, рассказывает "Мастер Шеф" Клопотенко. Добавьте 2 столовые ложки панировочных сухарей и 1 желток. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались. Затем отбейте руками, чтобы получилась однородная масса. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов.
Сформируйте аккуратные рыбные палочки и выполните двойную панировку, добавляет "Мастер Шеф" Клопотенко. Для этого подготовьте панировочные ингредиенты: в одну миску насыпьте 150 г муки, во вторую миску насыпьте оставшиеся панировочные сухари, а в третью взбейте вилкой одно яйцо. Обваляйте каждую рыбную палочку сначала в муке, затем в яйце и наконец в сухарях. "Мастер Шеф" Клопотенко также рекомендует, повторите этот процесс, окунув палочки сначала в яйцо, а затем в сухари. Повторите с остальными палочками.
Выложите рыбные палочки на противень, предварительно покрытый пергаментной бумагой, и выпекайте в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут, пока не образуется золотистая и хрустящая корочка, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.
В то время как палочки запекаются, приготовьте йогуртовый соус. В миске смешайте 200 мл йогурта, мелко измельченные веточки укропа или петрушки, сок лимона и немного соли по вкусу.
После приготовления рыбных палочек и йогуртового соуса, подавайте их на стол. Рыбные палочки будут сочными и хрустящими, а йогуртовый соус добавит свежести и легкой кислинки к каждому кусочку, подмечает "Мастер Шеф" Клопотенко.
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