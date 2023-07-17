Популярная украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева, которая не выезжала из Украины за все полтора года войны, поделилась некоторыми подробностями о своем новом бойфренде. В отличии от предыдущих отношений, Даша Астафьева тщательно скрывает возлюбленного от общественности, желая хранить свое счастье в тишине.

Об этом она рассказала в подкасте на ютуб-канале "Гончарова".

По словам Даши, ее новый избранник настоящий джентльмен, он очень воспитанный, сдержанный и самодостаточный. При этом, как отметила Даша Астафьева, он не стремится к публичности.

"Это первый такой человек, он так устроен, он настолько вежливый, просто какой-то сказочный джентльмен. Я таких людей вообще не встречала. Я вообще поняла, что главная фишка, что это первый мужчина, который со мной не соревнуется ни в чем", - рассказала Даша Астафьева о своем возлюбленном, но раскрывать его личность не стала.

При этом артистка намекнула, что у них с бойфрендом есть разница в возрасте, и скорее всего, он младше нее. При этом, как кокетливо отметила Даша Астафьева, возлюбленный называет ее "маленькой".

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Напомним, Астафьева показала свое "успокоительное" во время войны: "Хоть кто-то об этом говорит".

Как сообщала Politeka, "Плачу каждый день": Астафьева рассказала о своей бабушке, которой не может помочь.

Также Politeka писала, что Астафьеву пристыдили украинки из-за "неудачного" рецепта тоника: "Исподтишка у соседей воровать".