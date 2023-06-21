Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка дуже змінилася під час війни і весь цей час залишається в Україні, часто ділиться яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, на цей раз Даша Астаф'єва виклала незвичайні фото, на яких показала своє "заспокійливе" під час війни.

Як виявилося, Даша Астаф'єва показала звичайні заняття та ритуали, які приносять їй радість у лихоліття. А це і прогулянки з улюбленими собаками, рибалка – а Даша Астаф'єва просто фанатка цього виду відпочинку, також займається спортом і кулінарією.

У підписі до публікації Даша Астаф'єва саркастично засудила тих, хто постить у соцмережах кадри розкішного життя із шампанським та яхтами:

"Люди-людоньки розділилися на "Привітяктишодопомогтидайпосиланнянабанкупоганийзвязокбоупотязі" і "Почімутиотпісаласьнасніктонєготовілквойнєкаждийвижіваєткакможет". *Друге обов’язково з яхти і келишком шонпанського в десяти сторіс. На фотках максимально безтурботна я із усіма видами дозволеного заспокійливого. Може кого заспокє теж.".

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Красуня! Завжди любуюся! Люди зараз розкрилися. І тішить те, хто мені подобався, кого я поважала, той любить Україну".

"Такі гарні домашні фото".

"Рибалка – це топчик для нервової системи, чекаємо на Карпатах форельку та лосося!".

"Коли подивлюся на вас, мені одразу хочеться до вас у гості на обід".

"Хоч би хтось про це говорить. Також відписуюсь від тих, хто вдає, ніби війни немає".

"Даша! Найкрасивіша жінка України, і патріотка!".

"Господи, яка ж ви гарна, справжня українська краса".

"Даша, Ви - космос! З кожним постом захоплююсь все більше".

Останні новини України:

Нагадаємо, "Наше останнє спільне фото…": Онуфрійчук з "Танців з зірками" розповіла про двох батьків у її житті.

Як повідомляла Politeka, "Офігів від кількості неадекватів": Анатолій Анатоліч гнівно висловився про деяких українців.

Також Politeka писала, що "Дарую поцілунки та обійми": Позитив із "Время и Стекло" знайшов заміну Дорофєєвій.