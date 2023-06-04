Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишалася у Києві, активно волонтерила та продовжує брати участь у різних благодійних ініціативах та зборах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу Даша Астаф'єва виклала чарівні фото та поділилася "загадковим" діагнозом.

На нових фотографіях Дашу Астаф'єву знято в різних локаціях, з різними людьми та улюбленими собаками. То вона на риболовлі, то у дворі свого будинку, то просто на прогулянці біля водоймища. На деяких знімках Даша Астаф'єва позує у зеленому вбранні. Як зізналася зірка, вона дуже полюбила зелений колір останнім часом.

У підписі до публікації Даша Астаф'єва написала: "Хтось поясніть, чому я так полюбила зелений колір... Що за діагноз і як його лікувати?" Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Бо якщо змішати синій і жовтий, то вийде зелений - це вже в крові".

"Ви така різна: і своя, і зірочка. Як Вам вдається?"

"Найкрасивіша зелена жінка на планеті".

"Даша, це не діагноз. Це поклик душі та емоційного стану порядної адекватної, розумної жінки".

"Даша Ви супер! Дякую що ви є".

"Лікувати не треба, вам підходить".

"Ніяк. Просто насолоджуйтесь, тому що зелений – це кохання".

"Бо це колір свободи, Даша, лікувати нічого не треба".

"Можливо вас до зеленого тягне, оскільки він має заспокійливий ефект".

Останні новини України:

Нагадаємо, "Підняли справжню метушню": скандальна Аліна Паш налякала європейців магічним обрядом перед концертом.

Як повідомляла Politeka, Горбунов показав, як українські прикордонники потролили білоруських колег: відео.

Також Politeka писала, що Комаров побував у закуліссі Офісу президента і покаже українцям правду: відео.