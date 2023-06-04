Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва , яка з початку війни залишалася у Києві, вже кілька місяців веде кулінарне шоу, куди запрошує колег. Також зірка рідко ділиться в Інстаграм нетиповими рецептами.

На цей раз Даша Астаф'єва запропонувала рецепт насиченого тоніка, для якого знадобляться також троянди. У відео Астаф'єва вже пожартувала, що їй знадобляться квіти, проте їх доведеться поцупити з двору, деяким така витівка видалася дивною.

«Його величність, літній тонік із квітів. Два роки обіцяла вам рецепт, і ось нарешті! Що не ясно, питайте! – написала Даша.

У мережі ж почали ділитися думкою, знайшлися й незадоволені:

«Ось ви начебто й класне робите, але навіщо прямо з таким кайфом показувати, як вам подобається брати чуже? Невже ви не бачите, чого призводить, коли люди хочуть брати чуже на рівні кордонів? Ви б могли якось це обіграти, у вас все для цього є... та ні, давайте тишком-нишком у сусідів "крати";

Невже Ви і в правду думаєте, що вона крала ці троянди у сусідів? бузину крала точно 😅; Ви і справді думаєте, що такі приклади не впливають?; жартів чи не знаєте що; А чи не треба промити окропом листя троянди перед тим як варити? Там же купа пилу тощо».

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