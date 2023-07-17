Известная хореограф Илона Гвоздева рассказала об опасностях, которые могут подстерегать и детей, и взрослых на отдыхе.

Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева , которая во время войны обосновала свой "женский клуб" и проводит благотворительные вечеринки, часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Илона Гвоздева поделилась нескромными фото с отпуска в Турции, а в подписи к публикации рассказала об опасных болезнях, которые можно подхватить на отдыхе.

Как отметила Илона Гвоздева, самые распространенные болячки не отдыхе – это ротовирусная инфекция, солнечная аллергия, солнечные ожоги, пищевое отравление и вирус Коксаки. При этом, по словам танцовщицы, эти недуги могут подхватить как дети, так и взрослые.

"Симптоматика примерно у всех одинаковая: температура, рвота, диарея, боли в животе, сыпь, слабость, боли в мышцах", - говорит Илона Гвоздева в своем посте.

Также Илона Гвоздева предложила способы, как минимизировать риски. По ее словам, нужно уделять особое внимание гигиене своей и детей, если отдыхаете с ними. В первую очередь, часто мыть руки, иметь при себе антисептик, не глотать воду во время купания, мыть овощи и фрукты перед употреблением, избегать майонезных салатов и блюд, не покупать ничего из еды на стихийных рынках и прочее.

"Конечно, важно относиться к гигиене ответственно, но без бешеного контроля. Надеюсь рекомендации пригодятся. Во второй части напишу о списке необходимых медикаментов для детей на отдыхе. Будьте здоровы!", - подытожила Илона Гвоздева.

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