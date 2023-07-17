Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая во время войны обосновала свой "женский клуб" и проводит благотворительные вечеринки, часто радует аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Илона Гвоздева поделилась нескромными фото с отпуска в Турции, а в подписи к публикации рассказала об опасных болезнях, которые можно подхватить на отдыхе.
Как отметила Илона Гвоздева, самые распространенные болячки не отдыхе – это ротовирусная инфекция, солнечная аллергия, солнечные ожоги, пищевое отравление и вирус Коксаки. При этом, по словам танцовщицы, эти недуги могут подхватить как дети, так и взрослые.
"Симптоматика примерно у всех одинаковая: температура, рвота, диарея, боли в животе, сыпь, слабость, боли в мышцах", - говорит Илона Гвоздева в своем посте.
Также Илона Гвоздева предложила способы, как минимизировать риски. По ее словам, нужно уделять особое внимание гигиене своей и детей, если отдыхаете с ними. В первую очередь, часто мыть руки, иметь при себе антисептик, не глотать воду во время купания, мыть овощи и фрукты перед употреблением, избегать майонезных салатов и блюд, не покупать ничего из еды на стихийных рынках и прочее.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Оккупанты накопили ракеты и готовят новую массированную атаку: когда украинцам ждать страшного удара
Украина рискует повторить опыт Чечни и проиграть войну
ВСУ подготовили капкан для России, появились подробности: "Попытаемся поймать и..."
Пригожин внезапно объявился, что известно: "Кто его слил..."
"Конечно, важно относиться к гигиене ответственно, но без бешеного контроля. Надеюсь рекомендации пригодятся. Во второй части напишу о списке необходимых медикаментов для детей на отдыхе. Будьте здоровы!", - подытожила Илона Гвоздева.
Последние новости Украины:
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" разгневала украинцев на фоне трагедии в Херсоне: "Когда вся страна плачет...".
Как сообщала Politeka, Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала о проблемах дочери после последнего обстрела: "Слезы на глазах...".
Также Politeka писала, что "Поспала в позе эмбриона в подвале": Гвоздева из "Танці з зірками" пожаловалась на тяжелую жизнь в Киеве.