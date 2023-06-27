Зірка "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова розповіла, які проблеми у доньки через війну. Зірка поділилася в Інстаграм, де розповідає про свою творчість та особисту.

"Дивлюся ці фото і сльози на очах навертаються. Після останньої гучної ночі в Києві моя дочка знову почала боятися всього, почувши тривогу, біжить попереду мене ховатися в укриття, руки і голос тремтить і моє серце просто криється від безсилля. Вночі живемо як кроти, а вдень намагаємося надолужити життя і встигнути бути щасливими в цей день!Начебто поспішаємо жити, бо завтра може не наступити! дітьми viynu!", - написала зірка "Танців зі зірками" Ілона Гвоздьова у публікації.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі зірці "Танців із зірками" Ілоні Гвоздьовій:

"Тримайтеся ... ми повернулися додому і я не знаю як себе спокійно тримати",

"Моя слава Богу спить і нічого не чує. Страшно що не ховаємося, але хоч психіка здорова((",

"Моя дитина вже рік не чує сирен і досі ховається від звуку вертольота, його тріпає від звуку швидкої, що проїжджає повз, і вона ховається від звуків сирен. Я досі не розумію, як з цим впоратися, на жаль. І низький уклін усім мамам, які знаходять пораду дітям, які досі продовжують чути і бачити на власні очі цей жах”.

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