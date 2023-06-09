Українська танцівниця Ілона Гвоздєва "Танців зі зірками" вирішила підняти настрій фанатам. Зірка опублікувала відео з дочкою у Тікток, але нарвалася на критику від українців.
"Ви вже вивчили новий тренд?", - написала Ілона Гвоздьова "Танців зі зірками" під відео.
"Танці саме це у такий час", - написав фанат, маючи на увазі трагедію у Херсоні.
"Поки ви пишете всяку гидоту, ми з моєю організацією зібрали вже понад 140.000 тис. грн і направили на допомогу до Нової Каховки. І так, тепер танцюю", - відповіла Ілона Гвоздєва "Танців зі зірками".
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Інші українці теж виявилися не всі у захваті від нової публікації Ілони Гвоздєвої "Танців зі зірками":
"Ні, ми думаємо як допомогти людям з Херсона",
"Якщо ви зібрали кошти, то це не означає, що все скінчилося і можна танцювати. Всі люди допомагають. Хто чим може",
"Крутий танець, до Херсону приїдете станцювати?",
"Люди хвалитися отрутою, у всіх горе, ну я ж не сидітиму в чотирьох стінах дітьми не грати з ними не гуляти. Тому не плюйтеся отрутою",
"Коли вся Україна плаче",
"Така зайчика гарна! Це підкорюватиме всі чоловічі серця".
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