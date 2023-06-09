Українська танцівниця Ілона Гвоздьова "Танців зі зірками" показала нове відео із дочкою, але нарвалася на критику.

Українська танцівниця Ілона Гвоздєва "Танців зі зірками" вирішила підняти настрій фанатам. Зірка опублікувала відео з дочкою у Тікток, але нарвалася на критику від українців.

"Ви вже вивчили новий тренд?", - написала Ілона Гвоздьова "Танців зі зірками" під відео.

"Танці саме це у такий час", - написав фанат, маючи на увазі трагедію у Херсоні.

"Поки ви пишете всяку гидоту, ми з моєю організацією зібрали вже понад 140.000 тис. грн і направили на допомогу до Нової Каховки. І так, тепер танцюю", - відповіла Ілона Гвоздєва "Танців зі зірками".

Інші українці теж виявилися не всі у захваті від нової публікації Ілони Гвоздєвої "Танців зі зірками":

"Ні, ми думаємо як допомогти людям з Херсона",

"Якщо ви зібрали кошти, то це не означає, що все скінчилося і можна танцювати. Всі люди допомагають. Хто чим може",

"Крутий танець, до Херсону приїдете станцювати?",

"Люди хвалитися отрутою, у всіх горе, ну я ж не сидітиму в чотирьох стінах дітьми не грати з ними не гуляти. Тому не плюйтеся отрутою",

"Коли вся Україна плаче",

"Така зайчика гарна! Це підкорюватиме всі чоловічі серця".

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