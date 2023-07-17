Новый сезон «Голос страны» набирает обороты, пишет Politeka.net.

Уже известно, что красные кресла в Голосе страны – 13 займут Артем Пивоваров, Юлия Санина, а также продюсер группы Kalush Orchestra Иван Клименко.

Однако имя четвертого тренера «Голос країни-13» до сих пор остается тайной. На странице «Голос страны» появилось интригующее сообщение, из которого можно сделать вывод, что его имя все же скоро назовут.

Зрители «Голос страны» не теряют надежды увидеть в шоу своих фаворитов – Тину Кароль, Надежду Дорофееву или даже Олега Винника, который впервые после 24 февраля 2022 года дал большое интервью.

«Олег Винник возвращается и будет четвертым?»,

«Тина Кароль!», «Время покажет, кто сядет в 4 кресла и будет судьей на Голосе страны?»,

«Тина Кароль!»,

«Время и Стекло или сама ДоДо 4 тренер» ,

«Надеюсь, что будет Тина Кароль! Тина, пожалуйста, возвращайся!», - пишут поклонники "Голос страны".

Другие уверены, что четвертым тренером в «Голос страны – 13» будет человек, которого еще не видели в красном кресле на проекте. Мол, состав тренеров на Голос страны будет полностью обновлен.

Напомним, что Олег Винник уже принимал участие в «Голосе страны» в качестве тренера в одиннадцатом сезоне. Тогда победил Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой.

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