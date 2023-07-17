Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка під час війни обґрунтувала свій "жіночий клуб" та проводить благодійні вечірки, часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Ілона Гвоздьова поділилася нескромними фото з відпустки в Туреччині, а підпис до публікації розповіла про небезпечні хвороби, які можна підхопити на відпочинку.
Як зазначила Ілона Гвоздьова, найпоширеніші болячки на відпочинку – це ротовірусна інфекція, сонячна алергія, сонячні опіки, харчове отруєння та вірус Коксакі. При цьому, за словами танцівниці, ці недуги можуть підхопити як діти, так і дорослі.
"Симптоматика приблизно у всіх однакова: температура, блювання, діарея, біль у животі, висип, слабкість, біль у м'язах", - каже Ілона Гвоздьова у своєму пості.
Також Ілона Гвоздьова запропонувала способи мінімізувати ризики. За її словами, потрібно приділяти особливу увагу гігієні своїй та дітям, якщо відпочиваєте з ними. Насамперед, часто мити руки, мати при собі антисептик, не ковтати воду під час купання, мити овочі та фрукти перед вживанням, уникати майонезних салатів та страв, не купувати нічого з їжі на стихійних ринках та інше.
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"Звичайно, важливо ставитися до гігієни відповідально, але без шаленого контролю. Сподіваюся, рекомендації стануть у нагоді. У другій частині напишу про список необхідних медикаментів для дітей на відпочинку. Будьте здорові!", - підсумувала Ілона Гвоздьова.
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