Відома хореограф Ілона Гвоздьова розповіла про небезпеки, які можуть чатувати і на дітей, і дорослих на відпочинку.

Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова , яка під час війни обґрунтувала свій "жіночий клуб" та проводить благодійні вечірки, часто радує аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Ілона Гвоздьова поділилася нескромними фото з відпустки в Туреччині, а підпис до публікації розповіла про небезпечні хвороби, які можна підхопити на відпочинку.

Як зазначила Ілона Гвоздьова, найпоширеніші болячки на відпочинку – це ротовірусна інфекція, сонячна алергія, сонячні опіки, харчове отруєння та вірус Коксакі. При цьому, за словами танцівниці, ці недуги можуть підхопити як діти, так і дорослі.

"Симптоматика приблизно у всіх однакова: температура, блювання, діарея, біль у животі, висип, слабкість, біль у м'язах", - каже Ілона Гвоздьова у своєму пості.

Також Ілона Гвоздьова запропонувала способи мінімізувати ризики. За її словами, потрібно приділяти особливу увагу гігієні своїй та дітям, якщо відпочиваєте з ними. Насамперед, часто мити руки, мати при собі антисептик, не ковтати воду під час купання, мити овочі та фрукти перед вживанням, уникати майонезних салатів та страв, не купувати нічого з їжі на стихійних ринках та інше.

"Звичайно, важливо ставитися до гігієни відповідально, але без шаленого контролю. Сподіваюся, рекомендації стануть у нагоді. У другій частині напишу про список необхідних медикаментів для дітей на відпочинку. Будьте здорові!", - підсумувала Ілона Гвоздьова.

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