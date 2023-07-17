Популярна українська співачка, модель та волонтерка Даша Астаф'єва, яка не виїжджала з України за всі півтора роки війни, поділилася деякими подробицями про свій новий бойфренд. На відміну від попередніх стосунків, Даша Астаф'єва ретельно приховує коханого від громадськості, бажаючи зберігати своє щастя у тиші.

Про це вона розповіла у підкасті на ютуб-каналі "Гончарова".

За словами Даші, її новий обранець – справжній джентльмен, він дуже вихований, стриманий і самодостатній. При цьому, як зазначила Даша Астаф'єва, він не прагне публічності.

"Це перша така людина, вона така влаштована, вона настільки ввічлива, просто якийсь казковий джентльмен. Я таких людей взагалі не зустрічала. Я взагалі зрозуміла, що головна фішка, що це перший чоловік, який зі мною не змагається ні в чому", - розповіла Даша Астаф'єва про свого коханого, але розкривати його особу не стала.

При цьому артистка натякнула, що у них з бойфрендом є різниця у віці, і швидше за все, він молодший за неї. При цьому, як кокетливо зазначила Даша Астаф'єва, коханий називає її маленькою.

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