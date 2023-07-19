"Мастер Шеф" Евгений Клопотенко дал рецепт бургера с кимчи и рассказал, как приготовить закуску так, чтобы котлета была сочной и с насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
- 300 г говяжьего фарша
- 3 булочки для бургера
- 6 полосок бекона
- 150 г кимчи
- 3 ломтика сыра чеддер
- 3 щепотки семян льна
- 1 ст. л. подсолнечного масла для смазывания котлет
Для соуса:
- 100 г домашнего майонеза
- 100 г кетчупа
- 20 мл соевого соуса
- 20 мл устричного соуса
Шаг 1: Для приготовления ароматного бургера из комчи вам потребуется начать с соуса. Взяв миску, смешайте 100 г домашнего майонеза, 100 г кетчупа, 20 мл соевого соуса и 20 мл устричного соуса, делится "Мастер Шеф" Клопотенко.
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Шаг 2: Следующим шагом будет приготовление котлеты. Возьмите 300 г говяжьего фарша и поместите его в миску. Посолите по своему вкусу и хорошо перемешайте фарш, чтобы соль равномерно распределилась, также рассказывает "Мастер Шеф" Клопотенко. Затем сформируйте три котлеты примерно такого же размера, как булочки для бургера. Положите котлеты на пергаментную бумагу и поместите их в морозильную камеру на 20 минут.
Шаг 3: "Мастер Шеф" Клопотенко подмечает, тем временем разогрейте сковороду-гриль на среднем огне. Смажьте котлеты небольшим количеством подсолнечного масла с помощью кулинарной кисточки. Выложите котлеты на разогретую сковороду и жарьте их по несколько минут с каждой стороны, пока они не достигнут желаемой степени прожарки.
Шаг 4: Возьмите булочки для бургера и разрежьте их пополам. Обжарьте разрезанную сторону булочек на сухой сковороде-гриль до золотистого цвета и легкой хрустящей корочки. Также обжарьте 6 полосок бекона, добавляет "Мастер Шеф" Клопотенко.
Шаг 5: Теперь настало время собрать ваш бургер. Начните с нижней половинки булочки и смажьте ее приготовленным соусом. Затем выложите на нее кимчи в количестве. На кимчи разместите одну котлету и положите ломтик сыра чеддер поверх котлеты, делится "Мастер Шеф" Клопотенко. Добавьте 2 полоски хрустящего бекона и посыпьте всё это немного семенами льна. Закройте бургер верхней половинкой булочки.
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