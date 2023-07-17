В этом, в частности, уверен военный эксперт Александр Мусиенко, пишет Politeka.net.
Шойгу, по его словам, активно расправляется с неугодными. Очередной пример – увольнение российского генерал-майора Ивана Попова за критику минобороны РФ.
«Но вместе с тем я хочу напомнить, что Шойгу сейчас в России создает остающуюся в России резервную армию и которая не направляется непосредственно на ротацию.
И как раз одна из претензий этого уволенного Попова – то, что, почему на ротацию не приходят новые российские подразделения, почему они сидят в России», - напомнил Мусиенко в эфире "Экспрессо".
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Это, по словам военного эксперта, связано с тем, что задумал Шойгу.
"Очень просто, потому что Шойгу может выжидать необходимого момента, когда эта резервная армия должна быть использована", - озвучил возможный сценарий военный аналитик.
Ранее Шойгу сообщал, что формируются пять полков 20-й танковой армии, а также резервы в составе армейского корпуса.
«Все идет по плану. Фактически, к концу июня мы завершим формирование резервной армии, а в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса", — отчитывался Шойгу перед Путиным.
В свою очередь аналитики утверждали, что предыдущая попытка страны-агрессора сформировать добровольческий 3-й армейский корпус летом 2022 года не привела к созданию боеспособной группировки.
Добавим, ранее стало известно, куда мчатся и где размещаются колонны «вагнеровцев» после мятежа Пригожина.
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