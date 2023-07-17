Очередные трагические новости пришли из Херсонщины, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Херсонской области.
По словам правоохранителей, в селе Трифоновка прогремел взрыв, в результате которого пострадали дети 8 и 10 лет. Как выяснилось, взорвался гранатомет, который дети нашли на улице.
Еще один страшный взрыв произошел в Херсоне. Там погиб 59-летний мужчина, который в собственном гараже разбирал снаряд. В какой-то момент он взорвался.
Также в полиции Херсонщины рассказали о последствиях новых атак со стороны оккупантов – под ударами находились общины Бериславского, Каховского и Херсонского районов. Мирные населенные пункты враг обстрелял из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков, авиации и БПЛА.
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Из авиации российская армия атаковала пгт Казацкое, село Никольское и село Змиевка.
В результате ударов в Никольском повреждено нежилое 5-этажное здание, в Змиевке в результате взрывов повреждена территория фермерского хозяйства, разрушены три дома, погибла 72-летняя женщина и ранен 42-летний мужчина.
В поселке Веселое враг сбросил боеприпас с дрона на жилые кварталы - ранение получил 60-летний местный житель. В поселке Разлив в результате российских обстрелов пострадали два человека - 54-летняя женщина и 49-летний мужчина.
Не прекращает враг гать и по жилым кварталам Херсона - повреждения и разрушения получили здания в центре города, микрорайоне Корабел и прибрежных районах.
Днепровский район оккупанты накрыли артиллерийским огнем и из РСЗО.
«В результате взрывов снарядов произошло возгорание 5 домов, за медицинской помощью обратились 3 человека в возрасте от 74 до 82 лет, у всех невротические реакции», - рассказали правоохранители.
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