Певица Светлана Лобода опубликовала новые кадры, показав свое творчество. Звезда их разместила в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Светлана Лобода танцева на фоне реки Днепр под свою песню.
"Мои SPOGADY в дорогах и путешествиях, в рассветах и закатах, в небе и в музыке. Спасибо за вдохновение, Днепр", - рассказала Светлана Лобода.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Светлане Лободе, разделившись во мнениях:
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Страшный пожар в жилой многоэтажке, как спасали людей: "Давайте мне девочку!"
Стрельба прогремела в центре Киева, пролилась кровь: подробности и фото с места
Россияне прорываются сразу в двух направлениях, ситуация обострилась: подробности боев под Авдеевкой
Оборвалась жизнь знаменитой актрисы и певицы: тело обнаружили в собственном доме
"Как-то уже не актуально её творчество",
"Что за конвульсии. Как неприятно слышно сочетание этого голоса и украинского языка",
"Кто чтобы не рассказал но Светлана вы сокровище в музыке! И как же хорошо по-украински",
"Вы Светлана настоящий талант! И кто бы что ни говорил, талант ваш они ни как не отнимут и не сломают!!!",
"Светлана сделала уже свой выбор, многие из нас ошибались по отношению к войне еще с 2014, к сожалению, не воспринимали это все как настоящую войну. Сейчас она с Украиной! Давайте поддерживать друг друга и донатить на ВСУ!".
Стоит отметить, Светлана Лобода - известная украинская певица. Артистка после 24 февраля 2022 года выступила с антивоенной позицией и сейчас активно занимается сбором денег на восстановление родной Ирпени.
Последние новости Украины:
Напомним, Серьга прошелся по Лободе и Потапу
А еще Politeka писала, что Лобода попала в новый скандал, задев девочку из Харькова
Также Politeka сообщала, что Кондратюк резко высказался о "переобувании" Лободы