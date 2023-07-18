Певица Светлана Лобода опубликовала новые кадры, показав свое творчество. Звезда их разместила в своем Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Светлана Лобода танцева на фоне реки Днепр под свою песню.

"Мои SPOGADY в дорогах и путешествиях, в рассветах и закатах, в небе и в музыке. Спасибо за вдохновение, Днепр", - рассказала Светлана Лобода.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии Светлане Лободе, разделившись во мнениях:

"Как-то уже не актуально её творчество",

"Что за конвульсии. Как неприятно слышно сочетание этого голоса и украинского языка",

"Кто чтобы не рассказал но Светлана вы сокровище в музыке! И как же хорошо по-украински",

"Вы Светлана настоящий талант! И кто бы что ни говорил, талант ваш они ни как не отнимут и не сломают!!!",

"Светлана сделала уже свой выбор, многие из нас ошибались по отношению к войне еще с 2014, к сожалению, не воспринимали это все как настоящую войну. Сейчас она с Украиной! Давайте поддерживать друг друга и донатить на ВСУ!".

Стоит отметить, Светлана Лобода - известная украинская певица. Артистка после 24 февраля 2022 года выступила с антивоенной позицией и сейчас активно занимается сбором денег на восстановление родной Ирпени.

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