Украинская певица Светлана Лобода попала в неловкую ситацию из-за своих высказываний в Харькове на встрече с людьми.
После того, как ее концерт в Киеве был отменен, певица Светлана Лобода решила посетить восточную часть Украины и вызвала недовольство своим поведением в Харькове. Там она столкнулась с девушкой, которая проводила одиночный пикет с плакатом "Харьков без Лободы".
Светлана Лобода проявила нежелание уважать личное пространство и попыталась обнять активистку, гладя ей волосы.
Затем она спросила: "Моя хорошая... Кто тебе заплатил?.. Зачем ты это делаешь? Есть люди завербованные, видите?".
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Угроза наступления ЧВК "Вагнер" на Киев через Беларусь: чего ждать украинцам от наемников пригожина
"Они готовятся": оккупанты начали вывозить из Крыма технику и важные документы, детали
"Беда у нас там": россияне бросились в штурм на одном из направлений и нанесли серьезные удары
Пригожин пошел на сделку с лукашенко, принято срочное решение: что дальше будет с ЧВК "вагнер"
Поведение певицы вызвало возмущение и негативную реакцию со стороны пользователей, которые быстро распространили видео с этим инцидентом в социальных сетях.
Многие выразили восхищение сдержанностью и силой позиции девушки-активистки, а также осудили поступки Светланы Лободы, которая, кажется, не проявляла интереса к событиям, происходившим в Украине с 2014 года, и искренне считает, что против ее выступлений могут выступать только "завербованные" люди, получающие за это деньги.
«У человека своя позиция, у нас демократия вроде как, хай себя стоит с плакатом. Девочка ведёт нормально, не агрессивно. Мне лично на Лободу было все равно, а когда увидела это то фууу прямо, лезет прямо в лицо к девчонке, с тупым вопросом» - высказываются в сети.
Последние новости Украины:
Напомним, Лобода показала редкие кадры с младшей дочерью Тильдой
А еще Politeka писала, что Лобода в огненно-красном наряде впечатлила кадрами из спальни
Также Politeka сообщала, что Лобода после критики за русский язык нашла неожиданный выход