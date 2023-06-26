Светлана Лобода попала в скандал во время встречи в Харькове, затронув при этом девочку с плакатом.

Украинская певица Светлана Лобода попала в неловкую ситацию из-за своих высказываний в Харькове на встрече с людьми.

После того, как ее концерт в Киеве был отменен, певица Светлана Лобода решила посетить восточную часть Украины и вызвала недовольство своим поведением в Харькове. Там она столкнулась с девушкой, которая проводила одиночный пикет с плакатом "Харьков без Лободы".

Светлана Лобода проявила нежелание уважать личное пространство и попыталась обнять активистку, гладя ей волосы.

Затем она спросила: "Моя хорошая... Кто тебе заплатил?.. Зачем ты это делаешь? Есть люди завербованные, видите?".

Поведение певицы вызвало возмущение и негативную реакцию со стороны пользователей, которые быстро распространили видео с этим инцидентом в социальных сетях.

Многие выразили восхищение сдержанностью и силой позиции девушки-активистки, а также осудили поступки Светланы Лободы, которая, кажется, не проявляла интереса к событиям, происходившим в Украине с 2014 года, и искренне считает, что против ее выступлений могут выступать только "завербованные" люди, получающие за это деньги.

«У человека своя позиция, у нас демократия вроде как, хай себя стоит с плакатом. Девочка ведёт нормально, не агрессивно. Мне лично на Лободу было все равно, а когда увидела это то фууу прямо, лезет прямо в лицо к девчонке, с тупым вопросом» - высказываются в сети.

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