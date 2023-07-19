Военный эксперт Александр Коваленко сообщил, что происходит на Купянском направлении, где российские войска собрали мощную группировку. Об этом специалист сообщил на "Фабрике новостей".

"Действительно, ситуация очень сложная, потому что россияне там собрали серьезный ресурс. Они его собирали с 2022 года по 2023 год. Зачем они это делали? У них была цель до 24 февраля, то есть на годовщину полномасштабного вторжения в Украину они планировали контрнаступление с целью захвата территории по левый берег реки Оскол по направлениям с Кременной на Лиман и Купянск. То есть, Лимано-Купянская ось планировалась для захвата россиянами. Тогда они начали подготовку, но не смогли реализовать этот план", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что несмотря на неудачу оккупантов у них остались средства для реализации. В последнее время они продолжали накопление резервов и даже из территории Беларуси перебросили туда войска.

"Все это сконцентрировано именно на то, чтобы во время первого этапа наступления захватить не менее 600 квадратных километров территории. Это в первую очередь в направлении Купянска приблизительно 450 километров. 150 это уже район Кременной в направлении Серебрянки, Белогоровки, то есть выход на Северск", - сообщил эксперт.

Последние новости Украины:

Напомним, что на самом деле происходит на границе и с лагерем вагнеровцев

А еще Politeka писала, что оккупанты накопили ракеты и готовят новую массированную атаку

Также Politeka сообщала, что украинцам сообщили, как изменилась обстановка в районе Бахмута