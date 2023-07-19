Военный эксперт Роман Свитан рассказал, что сейчас происходит на Бахмутском направлении. Об этом специалист сообщил в эфире "Сейчас".

"Россияне подготовили где-то до сотни (80-90) тысяч стратегических резервов для того, чтобы перехватывать наши наступательные действия. То есть, прорывы, движения и вон они практически все сейчас связаны на на Луганском и Донецком направлениях. И вот туда подтягиваются стратегические резервы, которые у них были собраны в районе Донецка, Луганска, Старобельска, Счастья. Сейчас со вторых линий обороны (40-50 километров) они подтягивают к линии фронта на дальность работы уже нашей артиллерии. Тут для нас не совсем плохо, ведь у нас задача уничтожения на этом участке фронта, мы там нигде не наступаем. Нам главное там связать войска и их уничтожать в лучшей позиции", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что сейчас этим ВСУ и занимается в районе Бахмута. Там занимаются высоты для массированного уничтожения противника и дальше с помощью оперативного контроля артиллерия ликвидировать любое движение на дальности средств поражения. А россияне туда подходят, так как у них задача не допустить нашего продвижения по высотам.

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