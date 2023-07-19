Военный эксперт Роман Свитан рассказал о последствиях атаки на Крымский мост. Об этом специалист сообщил на канале "Фабрика новостей".

"Мы только перерезали сухопутный коридор, имеется в виду автомобильное сообщение по Крымскому мосту. Железнодорожное осталось, а это процентов 10% мы можно сказать отминусовали, хотя это на небольшое время. Они в ближайшее время перебросят поток своих военных грузов через сухопутный коридор - через Ростов, Таганрог, Мариуполь... А вот между Таганрогом и Мариуполем есть таганрогский мост, вот через него идет основной поток автомобильных грузов на Запорожское и Херсонское направление. Это тот второй мост, который надо уничтожать вслед за Крымским, потому если есть общее видение движения и действий по освобождению Крыма, Запорожской и Херсонской областей, то как раз удар по этому мосту тоже очень важен", - сообщил специалист.

Эксперт добавил, что именно уничтожение данных мостов создаст для России огромные логистические проблемы. Также не стоит забывать о Чонгарском мосте. Благодаря таким действиям еще можно и перегрузить логистику российскими туристами, которые стоят в пробках на десятки километров.

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