Военный эксперт Роман Свитан проанализировал, смогут ли выйти оккупанты на административные границы Донбасса. Об этом рассказал специалист на "Фабрике новостей".

"По Донецкой области точно нет, сил и средств у россиян не хватит на Донетчине. А вот по Луганской - они ж практический стоят на границе Луганской области, мы удерживаем там в районе Белогоровки часть Луганщины. Они будут однозначно пытаться, но у них немножко не такая задача. У них уже эти все границы - они не обращают на них внимание. У них задача именно выйти на реки, то есть, на естественные преграды для того, чтобы использовать в качестве оборонного рубежа. Почему они и двигаются в сторону Лимана, пытаются с севера на юг, из Купянска на Лиман, и с востока на Запад из Кременной через Торское на Лиман двигаться", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что таким образом россияне пытаются выйти на лучшие оборонительные рубежи. Но ВСУ не должны позволить им это сделать, хотя это будет зависить от обеих армий. Ведь если где-то убрать резервы, то вторая начнет давить в этом месте. Поэтому данный "танец" совершают обе вооруженные группировки.

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