Военный эксперт Денис Попович рассказал об атаке на Крымский мост и почему не ударили по железной дороге. ОБ этом специалист рассказал на Фабрике новостей.

"Очевидно, что стояла такая задача вывести колею из рабочего состояния, но так уже случилось, что вывели из рабочего состояния обычную дорогу. То есть, она упала и таким образом она сейчас работаем в режиме реверсивное движение. Что такое реверсивное движение, мы с вами понимаем. Когда там кто-то ехал по дороге, когда она ремонтируется, то есть в одну сторону пропускается машина, а во вторую сторону создается пробка. То есть, все равно логистические маршруты нарушены", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что в результате удара теперь у россиян меньше маневра при создании путей снабжения. И это будет влияние на те войска, которые получали снабжение через данный канал поставки. А теперь можно еще добавить рекомендации по туристам, которых предлагают пустить по оккупированным территориям, то какая нагрузка будет на военную логистику для россиян. Они же создадут дополнительную нагрузку на крымский перешеек, пропускная способность которого и так не велика.

Последние новости Украины:

Напомним, вторая атака на Крымский мост: украинцам назвали одну особенность, которая меняет все

А еще Politeka сообщала, что россияне срочно сменили логистику после удара по Крымскому мосту

Также Politeka писала, что главный удар по Крымскому мосту еще впереди, это только тренировка