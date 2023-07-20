Муж Русланы Писанки Игорь Исаев в годовщину смерти жены поделился воспоминаниями. Об этом вдовец рассказал в интервью "ЖВЛ".

Игорь признался в интервью, что самый вкусный борщ, который он пробовал в своей жизни - готовила Руслана. А теперь ему предстоит самому приготовить блюдо на годовщину смерти жены, чтобы угостить друзей.

"Я вообще не знаю, как эту годовщину делать, кто будет... Приготовлю большую кастрюлю борща, а там кто придет, так и будет", - рассказал муж Русланы.

Также Исаев рассказал о своем знакомстве с женой. Как оказалось, пара познакомилась 14 лет назад в одной из социальных сетей. И Игорь не поверил, что общается с настоящей телезвездой. А на первое свидание Писанка опоздала аж на четыре часа.

"Подъехала машинка такая большая черная, открылось окно, сидела Руся еще с мокрыми волосами, невероятная такая вся и немного я растерялся. Помню, как она спросила, почему ты молчишь? Я ответил: "Русь, ты что-то говори, я помолчу, пока приду в себя", - рассказал вдовец воспоминания о первом свидании.

После этого пара встречалась раз в неделю, когда Исаев приезжал в Киев. Так было пока Писанка не намекнула на свадьбу своему будущему супругу.

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