Внезапная смерть Русланы Писанки повергла в шок всю страну и оставила огромный совет в сердцах и душах тех, кто ее знал и любви.

Муж Русланы Писанки Игорь Исаков с этой болью живет почти год, но до сих пор не может смириться, пишет Politeka.net.

По его словам, каждый уголок их общего дома напоминает ему о его любимой Русt.

Сейчас он мечтает только об одном – перевыпустить книгу с рецептами Русланы Писанки.

Игорь Исаков признается, что до последнего верил, что его любимую удастся спасти.

«Однажды она позвонила мне и сказала: "Игорюша, не волнуйся. Все хорошо, но у меня есть опухоли. Врачи сказали, что все операбельно, поэтому мы все сделаем, все будет хорошо". Я насколько поверил ее словам, что когда пришел документ с ее диагнозом для того, чтобы я мог выехать из страны, там было написано, что это уже было "палеативное лечение". Я подумал, что это была какая-то ошибка, потому что я не понимал этих слов», – рассказал Исаков в интервью ЖВЛ.

Напомним, жизнь Русланы Писанки унесла тяжелая болезнь. Любимицы миллионов зрителей не стало 16 июля 2022-го года.

Как оказалось, у известной телеведущей и актрисы был рак, но об этом почти никто не знал.

Украинцы выражают соболезнования Игорю Исакову, говорят, что тоже не могут до сих пор поверить в такую ​​трагедию:

«Она легенда»,

"Очень грустно",

«Как смириться?»,

«Силы вам! Пусть Вас греет мысль, что этой болезнью болеют чаще всего только хорошие люди. Даже с таким тяжелым диагнозом пыталась успокоить»,

«Светлая память о светлом человеке»,

«Всегда буду помнить нашу последнюю встречу на рынке в Белогородке , такая приветливая и такая больная ... Очень грустно » .

Напомним, после ухода из жизни Русланы Игорь Исаков решил помочь девочке или мальчику, который «болеет чем-то, что похоже на то, что было в Руси».

Незадолго до своей смерти Писанка похоронила самого родного человека – маму.

Внезапная смерть Русланы Писанки, которая рассказывала о «своей войне» только самым близким, ошеломила и ее коллег, и зрителей.