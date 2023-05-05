Муж Русланы Писанки Игорь Исаков с этой болью живет почти год, но до сих пор не может смириться, пишет Politeka.net.
По его словам, каждый уголок их общего дома напоминает ему о его любимой Русt.
Сейчас он мечтает только об одном – перевыпустить книгу с рецептами Русланы Писанки.
Игорь Исаков признается, что до последнего верил, что его любимую удастся спасти.
«Однажды она позвонила мне и сказала: "Игорюша, не волнуйся. Все хорошо, но у меня есть опухоли. Врачи сказали, что все операбельно, поэтому мы все сделаем, все будет хорошо". Я насколько поверил ее словам, что когда пришел документ с ее диагнозом для того, чтобы я мог выехать из страны, там было написано, что это уже было "палеативное лечение". Я подумал, что это была какая-то ошибка, потому что я не понимал этих слов», – рассказал Исаков в интервью ЖВЛ.
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Напомним, жизнь Русланы Писанки унесла тяжелая болезнь. Любимицы миллионов зрителей не стало 16 июля 2022-го года.
Как оказалось, у известной телеведущей и актрисы был рак, но об этом почти никто не знал.
Украинцы выражают соболезнования Игорю Исакову, говорят, что тоже не могут до сих пор поверить в такую трагедию:
«Она легенда»,
"Очень грустно",
«Как смириться?»,
«Силы вам! Пусть Вас греет мысль, что этой болезнью болеют чаще всего только хорошие люди. Даже с таким тяжелым диагнозом пыталась успокоить»,
«Светлая память о светлом человеке»,
«Всегда буду помнить нашу последнюю встречу на рынке в Белогородке , такая приветливая и такая больная ... Очень грустно » .
Напомним, после ухода из жизни Русланы Игорь Исаков решил помочь девочке или мальчику, который «болеет чем-то, что похоже на то, что было в Руси».
Незадолго до своей смерти Писанка похоронила самого родного человека – маму.
Внезапная смерть Русланы Писанки, которая рассказывала о «своей войне» только самым близким, ошеломила и ее коллег, и зрителей.