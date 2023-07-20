Военный эксперт Роман Свитан рассказал детальнее о проиходящем на передовой, назвав ключевое направление, где активно работают украинские военные. Недавно в сети распространилась информация о попытках наступать российских оккупантов также на Купянском направлении.

«Готовились к движениям по высотам довольно долго, это было очевидно еще полтора месяца назад. Это необходимо для того, чтобы с помощью артиллерии с дальностью 25-30 км взять в оперативное окружение Бахмут. И дальше просто уничтожать россиян, пока им надоест туда заходить под «демобилизацию в мешках».

Благодаря кассетным снарядам продолжим зачищать территории, без таких потерь, как таковых. Наблюдать за тем, как россияне заходили в город и бежали из него будет интересно. При этом на Луганском направлении никаких проблем нет, мы видели ту группировку, ее подготовку и их технику. Там негде развернуться. И разместились между болотами, нет мест продвижений» - делится Свитан.

Ранее Свитан добавил, что россияне пытаются выйти на лучшие оборонительные рубежи. Но ВСУ не должны позволить им это сделать, хотя это будет зависить от обеих армий. Ведь если где-то убрать резервы, то вторая начнет давить в этом месте. Поэтому данный "танец" совершают обе вооруженные группировки.

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