Владимир Дантес прокомментировал свадьбу своей бывшей жены Нади Дорофеевой. Об этом рассказала ведущая "Люкс ФМ" Катя Страшко.

Надя Дорофеева, Миша Кацурин

"Бывший муж Дорофеевой Дантес ответил, было ли ему больно от романа экс-жены с другом Михаилом Кацуриным. Ответ простой, тут и к гадалке не ходи, конечно что было маловероятно. А точнее Дантес сказал, что был сильно злой на экс-любимую, ибо была еще куча нюансов, из-за которых ему было больно. Сейчас хотя бывшие муж и жена остались друзьями, но Дантес и Дорофеева не общаются. Ни он, ни Даша Кацурину на свадьбу не пригласили. Но Дантес говорит, что это целиком нормально. На самом деле да, нормально", - отметила ведущая и напомнила, что бывшая Алексея Потапенко (Потапа) Наталья Горовая была на свадьбе своего бывшего мужа, когда тот расписался с Настей Каменских.

Стоит отметить, что Владимир Дантес и Надя Дорофеева после 10 лет отношений развелись в прошлом году. После этого звезда ушла к лучшему другу семьи Мише Кацурину, а Дантес начал отношения с бывшей Миши - Дашей Кацуриной. А недавно стало известно, что Надя Дорофеева и Миша Кацурин сыграли тайную свадьбу, на которую бывших не позвали.

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