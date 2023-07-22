Владимир Дантес прокомментировал свадьбу своей бывшей жены Нади Дорофеевой. Об этом рассказала ведущая "Люкс ФМ" Катя Страшко.

"Бывший муж Дорофеевой Дантес ответил, было ли ему больно от романа экс-жены с другом Михаилом Кацуриным. Ответ простой, тут и к гадалке не ходи, конечно что было маловероятно. А точнее Дантес сказал, что был сильно злой на экс-любимую, ибо была еще куча нюансов, из-за которых ему было больно. Сейчас хотя бывшие муж и жена остались друзьями, но Дантес и Дорофеева не общаются. Ни он, ни Даша Кацурину на свадьбу не пригласили. Но Дантес говорит, что это целиком нормально. На самом деле да, нормально", - отметила ведущая и напомнила, что бывшая Алексея Потапенко (Потапа) Наталья Горовая была на свадьбе своего бывшего мужа, когда тот расписался с Настей Каменских.

Стоит отметить, что Владимир Дантес и Надя Дорофеева после 10 лет отношений развелись в прошлом году. После этого звезда ушла к лучшему другу семьи Мише Кацурину, а Дантес начал отношения с бывшей Миши - Дашей Кацуриной. А недавно стало известно, что Надя Дорофеева и Миша Кацурин сыграли тайную свадьбу, на которую бывших не позвали.

Последние новости Украины:

Напомним, известная певица призналась, за что избила Дантеса

А еще Politeka сообщала, что Ефросинина взбесила украинцев из-за неожиданного видео с Дантесом

Также Politeka писала, что Владимир Дантес в резкой форме ответил украинцам, как он выезжает за границу



