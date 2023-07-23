Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как удается сохранить украинское ПВО. Об этом эксперт сообщил во время сводки на своем канале.
"Они маневрируют постоянно. Они вообще не стоят на месте. То есть, они стоят замаскированные в походном положении и когда надо обеспечивать работу систем ПВО или вести разведку, они выдвигаются в указанный район, у них уже есть сектор обзора, они знают куда смотреть, разворачивают свою станцию, смотрят и как только боевая работа закончилась, тут же сворачиваются и уезжают. Все, вот это единственный способ сегодня сохранить радиолокационные станции. Потому что как только станция включилась, ее сразу же увидели", - сообщил специалист.
Эксперт добавил, что РЛС можно сравнить с лампочкой в темной комнате. Только ее включает и все ее видят и есть координаты у врага. И когда она работает, она в первую очередь защищает себя, поэтому все ракеты, которые летят в ее сторону, сбиваются в первую очередь. Если же говорить о немецких установках Гепард, то у них все еще проще. Она останавливается на месте, включает радар, отрабатывает по цели и после этого свертывается и уезжает с места работы.
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