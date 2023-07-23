Военный эксперт Олег Жданов рассказал, как удается сохранить украинское ПВО. Об этом эксперт сообщил во время сводки на своем канале.

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"Они маневрируют постоянно. Они вообще не стоят на месте. То есть, они стоят замаскированные в походном положении и когда надо обеспечивать работу систем ПВО или вести разведку, они выдвигаются в указанный район, у них уже есть сектор обзора, они знают куда смотреть, разворачивают свою станцию, смотрят и как только боевая работа закончилась, тут же сворачиваются и уезжают. Все, вот это единственный способ сегодня сохранить радиолокационные станции. Потому что как только станция включилась, ее сразу же увидели", - сообщил специалист.

Эксперт добавил, что РЛС можно сравнить с лампочкой в темной комнате. Только ее включает и все ее видят и есть координаты у врага. И когда она работает, она в первую очередь защищает себя, поэтому все ракеты, которые летят в ее сторону, сбиваются в первую очередь. Если же говорить о немецких установках Гепард, то у них все еще проще. Она останавливается на месте, включает радар, отрабатывает по цели и после этого свертывается и уезжает с места работы.

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