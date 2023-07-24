Военный эксперт Роман Свитан рассказал о ситуации на фронте и генерала Теплинского, который занят этим направлением. Об этом эксперт сообщил на "Фабрике новостей".

"При нем посыпется Запорожский фронт, он не сможет организовать оборону. При нем посыпется Херсонское направление. А потом его снимут и заменят на кого-то еще", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что Теплинский - десантник, а сейчас Россия сидит в обороне. Это не типичная ситуация для десантника, ведь они умеют только наступать на коротких дистанциях. Поэтому на Запорожском фронте у россиян все будет довольно плохо.

Но оккупанты не сдаются и при Теплинском начали наступление на Луганском направлении. Там остатки десантников пытаются развить успех, но сил у них практически нет. Все резервы для наступления, которые были у распоряжении оккупантов, они потратили во время зимней кампании.

При этом Роман Свитан критически относится к тому, что Украина сможет разработать собственную систему ПВО. Единственное, что у Украины получилось, переделать ракету Х-35 и сделать систему "Нептун". Благодаря ней удалось потопить легендарный крейсер Москва, который был уничтожен двумя такими ракетами еще в прошлом году.

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