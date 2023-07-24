Военный эксперт Евгений Дикий рассказал, можно ли уничтожить Крымский мост полностью. Об этом эксперт заявил в эфире "Фабрика новостей".

"Можно и я думаю, что мы очень скоро это увидим. Это неизбежно и пока мы размялись, начали с автомобильной полосы, которая с военной точки зрения менее важна. Намного важнее поразить железнодорожную часть моста, ибо именно по ней перевозят и военная техника и боекомплект. И я думаю, что очень скоро мы увидим, как именно это будет сделано. При этом вариантов тут не так уж мало. Начиная от морских дронов нашей личной разработки, это то что мы видели при нынешней атаке. Союзники, кстати, нам не поставляли морские дроны", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что морские дроны делают разные украинские команды и можно вспомнить самое начало, когда проходило шоу в Севастопольской бухте, когда из Одессы просто они дошли до Севастополя. То уже сейчас можно увидеть дрон, который полностью обплыл Крымский полуостров и в плохую погоду достиг своей цели. Но теперь нужно ждать, когда такой дрон доплывет до опор железнодорожного моста. Второй вариант для атаки - это ракеты Storm Shadow, которые нам передала Великобритания.

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