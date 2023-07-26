На этот раз у себя в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить косички с сыром.

Для теста судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

  • 500 г муки
  • 1 ст.л. сухих дрожжей или 25 г свежих
  • 2 столовые ложки сахара
  • 240 мл теплого молока
  • 2 яйца
  • 1 ч.л. соли

Для начинки нам понадобятся следующие ингредиенты :

  • 120 г сливочного масла
  • букетик базилика
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 г соли
  • 150 г твердого сыра

рецепт, "Мастер Шеф"

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает все ингредиенты для теста и вымешивает на среднем режиме 14 минут. Или просто вымешиваем руками — тесто должно получиться липким. После перемешивания накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 1,5 часа.

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Тесто нужно разделить на три примерно равные части и каждую часть отдельно раскатать.

Чтобы приготовить начинку, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" тоже просто перебивает все составляющие в блендере и размазывает эту массу тонким слоем на тесто, а сверху посыпает тертым сыром.

Далее формируем косички, а из них шарики, как показано на видео. Смазываем сверху яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25 минут.

Поклонники "Мастер Шеф" в комментариях оценили новый рецепт от Эктора Хименеса-Браво:

"Недавно готовила 👍 это просто взрыв вкуса 🔥";

"Супер рецепт! Спасибо, Эктор❤️".

Эктор Хименес-Браво

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