На этот раз у себя в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить косички с сыром.
Для теста судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:
- 500 г муки
- 1 ст.л. сухих дрожжей или 25 г свежих
- 2 столовые ложки сахара
- 240 мл теплого молока
- 2 яйца
- 1 ч.л. соли
Для начинки нам понадобятся следующие ингредиенты :
- 120 г сливочного масла
- букетик базилика
- 2 зубчика чеснока
- 2 г соли
- 150 г твердого сыра
Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает все ингредиенты для теста и вымешивает на среднем режиме 14 минут. Или просто вымешиваем руками — тесто должно получиться липким. После перемешивания накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 1,5 часа.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
На Одесчине прозвучал взрыв, кадры с места событий: известно о разрушениях
Есть два опасных варианта: украинцев предупредили об угрозе новой массированной ракетной атаки
Тела нашли на месте страшного пожара в Запорожье: "Погибшими оказались…"
Лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка удивил заявлением после скандала с Горбуновым: "Скажу непопулярную вещь..."
Тесто нужно разделить на три примерно равные части и каждую часть отдельно раскатать.
Чтобы приготовить начинку, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" тоже просто перебивает все составляющие в блендере и размазывает эту массу тонким слоем на тесто, а сверху посыпает тертым сыром.
Далее формируем косички, а из них шарики, как показано на видео. Смазываем сверху яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25 минут.
Поклонники "Мастер Шеф" в комментариях оценили новый рецепт от Эктора Хименеса-Браво:
"Недавно готовила 👍 это просто взрыв вкуса 🔥";
"Супер рецепт! Спасибо, Эктор❤️".
Последние новости Украины:
Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.