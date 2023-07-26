На этот раз у себя в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить косички с сыром.

Для теста судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

500 г муки

1 ст.л. сухих дрожжей или 25 г свежих

2 столовые ложки сахара

240 мл теплого молока

2 яйца

1 ч.л. соли

Для начинки нам понадобятся следующие ингредиенты :

120 г сливочного масла

букетик базилика

2 зубчика чеснока

2 г соли

150 г твердого сыра

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает все ингредиенты для теста и вымешивает на среднем режиме 14 минут. Или просто вымешиваем руками — тесто должно получиться липким. После перемешивания накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем в теплом месте на 1,5 часа.

Тесто нужно разделить на три примерно равные части и каждую часть отдельно раскатать.

Чтобы приготовить начинку, Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" тоже просто перебивает все составляющие в блендере и размазывает эту массу тонким слоем на тесто, а сверху посыпает тертым сыром.

Далее формируем косички, а из них шарики, как показано на видео. Смазываем сверху яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 25 минут.

Поклонники "Мастер Шеф" в комментариях оценили новый рецепт от Эктора Хименеса-Браво:

"Недавно готовила 👍 это просто взрыв вкуса 🔥";

"Супер рецепт! Спасибо, Эктор❤️".

Последние новости Украины:

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.