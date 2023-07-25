Военный эксперт Олег Жданов рассказал об успехах ВСУ и прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом эксперт заявил в эфире АпострофТВ.

"Я не знаю, с каких соображений или с каких расчетов говорил пан Блинкен, потому что на сегодняшний день мы действительно освободили больше, чем захватили за зимне-весеннюю кампанию. Но что касается вообще оккупированных территорий, то это очень маленький процент того, что на сегодняшний день оккупировано. И ситуация пока что не развивается так динамично, как бы нам хотелось. Мы столкнулись с довольно серьезным сопротивлением со стороны России, особенно в части подготовленности обороны. Оборона очень неплохо подготовлена и у них уже было почти девять месяцев", - рассказал эксперт.

Специалист рассказал, что такое положение вещей сложилось на фронте из-за того, что Запад очень медленно поставлял Украине оружие. При этом не стоит забывать, что ракетное оружие Украина не получила по сей день, как и авиацию. Поэтому ситуация сейчас довольно сложная, а на Луганском направлении вообще существует угроза прорыва украинской обороны. Там сейчас идут тяжелые бои и Россия пытается возобновить наступление.

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