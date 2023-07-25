Военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему ВСУ не использует новые бригады для отбития нападения на Луганщине. Об этом специалист рассказал на своем канале.

"Смысл тратить резервы, если там пошло усиление из числа войск, которые находятся на этих оперативных направлениях. Зачем нам тратить? Чем тогда контрнаступление развивать. У нас оперативный и стратегический резерв стоит в ожидании, когда он будет востребован согласно замысла ведения боевых действий, который знает несколько человек в стране. Он разрабатывался Генштабом во главе с главнокомандующим вооруженных сил. Так что если мы поступим так, как вы написали в своем вопросе, то мы проиграем это сражение", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, что противник этого и добивается, чтобы задействовать наши резервы. Он использует свои, пытаясь вытянуть наши. Но Украина держит оборону и хоть есть просадки, но в основном удерживать оборону удается, войска уже усилены и техника есть, а также боеприпасы, чтобы сдерживать противника. Поэтому там все под контролем, хотя ситуация на Луганщине сейчас не самая приятная.

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