Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал возможность перехватывать вражескую авиацию в Черном море. Об этом специалист рассказал в новой сводке на своем канале.

"Дело в том, что самолеты ж не выходят в международное воздушное пространство. У них рубеж пуска ракет находится в зоне прикрытия российской ПВО. Они могут даже не вылетать из воздушного пространства Крыма. В любом случае, они не покидают зону прикрытия своих систем ПВО. Второе, об этом не говорят, но я уверен, что вот эти тушки в акватории Чёрного моря сопровождаются истребителями. Всегда за бомбардировщиками идут истребители для прикрытия этих бомбардировщиков", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что у Украины нет ракет, которые могли бы достать вражескую дистанцию и украинской авиации не приходилось бы входить в зону ПВО противника. Они же не подлетают к крайней точке действия ПВО, чтобы ракетами их можно было достать. У Украины есть ракеты на 50-100 километров, но российская авиация находится в глубине зоны действия ПВО, поэтому их недостаточно. Даже несмотря на то, что самолет Ту-22 тяжелый и ему для разворота нужно 50-70 км, чтобы полететь обратно, он это делает в зоне действия российского ПВО.

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