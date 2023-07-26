На официальной странице пса Патрона в Instagram прокомментировали очередное страшное преступление российских оккупантов, в результате которого погибли дети.

Так, 24 июля рашисты ударили кассетными снарядами по водоему в Константиновке Донецкой области, на берегу которого отдыхали люди. В результате обстрела погибли три человека, в том числе два ребенка; еще 6 человек ранены.

"Лето, жара, война. Совсем не должно быть третьего слова в этом перечне, оно какое-то лишнее! Да, оно лишнее, но оно есть. Это слово и его служители, войска нашего врага, атаковали этих детей кассетными боеприпасами. Двое детей погибли. Один на месте, а вторая девочка вот недавно в больнице. Покойтесь с миром на небе, детки. Простите, что не смогли его ускорить для вас на земле. Мы пытались и будем пытаться дальше", - написали в ГСЧС от имени знаменитого пса.

От имени пса Патрона спасатели также обратились к украинцам с важным призывом.

"Я хочу обратиться ко всем, кто живет в зоне активных боевых действий и/или частых «прилетов». Не отпускайте детей без присмотра, не позволяйте им играть в потенциально опасных зонах. Я знаю, что сейчас это почти вся страна, и что они могут уйти, не спросив. Но я так хочу сохранить им жизнь! Уверен, вы тоже", - добавил сммщик Патрона.

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Также сообщалось, что увеличилось количество жертв вражеского удара по месту отдыха семей с детьми.

Кроме того, Politeka.net писала о гибели храброго украинца, спасавшего других.