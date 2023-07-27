Военный эксперт Олег Жданов рассказал, может ли американская система Пэтриот сбить российский бомбардировщик Ту-22М3. Об этом эксперт рассказал в своей новой сводке.

"Теоретически да, но дальность действия комплекса 100 километров по самолету. Представляете, где нужно поставить Пэтриот, чтобы он достал до этих тушек, которые находятся над Крымом. То есть, его нужно поставить в зоне досягаемости ракет противника", - рассказал специалист.

Эксперт также предложил вспомнить, что происходило в Киеве, когда в России узнали о прибытии Пэтриотов. Тогда полетели в украинскую сторону "Искандеры", "Кинжалы", которые пытались пробить оборону и показать, что их ракеты лучше американских систем защиты.

Поэтому, когда Пэтриот будет поставлен ближе к Крыму, он не будет сбивать российские самолеты. Он будет сбивать ракеты, которые российская армия запустит, чтобы его уничтожить.

При этом на такой близости действуют ракеты "Торнадо С". У них дальность 110 километров и Пэтриот не умеет уничтожать реактивные ракеты. Поэтому данная идея сработает один раз, когда американская ПВО собьет пару российских бомбардировщиков, но будет утрачен сам комплекс.

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