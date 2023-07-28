На этот раз эвакуация объявлена из-за взрывов на складе с боеприпасами, сообщает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ и пабликки.
Свои дома пришлось покинуть жителям нескольких населенных пунктов.
Мощный взрыв попал в эфир одного из телеканалов, журналисты которого сообщали о ситуации непосредственно с места.
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На кадрах также можно увидеть, что небо из-за масштабных пожаров стало красным.
Ранее сообщалось, что жертвами страшных пожаров в Греции стали три человека. Среди жертв – экипаж пожарного самолета.
"Греческий самолет Canadair с по меньшей мере двумя людьми на борту разбился возле села Платанисто", — сообщали представители пожарной службы.
Огонь, бушующий уже не первый день, привел к масштабной эвакуации. В частности, около 20 000 человек были вынуждены покинуть дома и гостиницы на Родосе. С огнем также сражаются на островах Корфу и Эвбея.
Премьер-министр Кириакос Мицотакис предупреждал, что следующие дни будут тяжелыми.
Масштабные пожары вспыхнули в Греции на фоне аномальной жары. Туристов спасают от огня, как по суше, так и на лодках и катерах.
Власти сообщают, что это самая большая в стране эвакуация людей от лесного пожара.
Сильные пожары также начались в Турции.
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Сильный пожар вспыхнул под оккупированным Донецком.
Также сообщалось об огненной трагедии в Запорожье - на месте пожара нашли тела.
Кроме того, Polteka.net писала о страшной статистике жертв пожаров в Украине.