Лесные пожары в Греции разгораются с новой силой, также растут масштабы эвакуации.

На этот раз эвакуация объявлена из-за взрывов на складе с боеприпасами, сообщает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ и пабликки.

Свои дома пришлось покинуть жителям нескольких населенных пунктов.

Мощный взрыв попал в эфир одного из телеканалов, журналисты которого сообщали о ситуации непосредственно с места.

На кадрах также можно увидеть, что небо из-за масштабных пожаров стало красным.

Ранее сообщалось, что жертвами страшных пожаров в Греции стали три человека. Среди жертв – экипаж пожарного самолета.

"Греческий самолет Canadair с по меньшей мере двумя людьми на борту разбился возле села Платанисто", — сообщали представители пожарной службы.

Огонь, бушующий уже не первый день, привел к масштабной эвакуации. В частности, около 20 000 человек были вынуждены покинуть дома и гостиницы на Родосе. С огнем также сражаются на островах Корфу и Эвбея.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис предупреждал, что следующие дни будут тяжелыми.

Масштабные пожары вспыхнули в Греции на фоне аномальной жары. Туристов спасают от огня, как по суше, так и на лодках и катерах.

Власти сообщают, что это самая большая в стране эвакуация людей от лесного пожара.

Сильные пожары также начались в Турции.

Последние новости Украины:

Сильный пожар вспыхнул под оккупированным Донецком.

Также сообщалось об огненной трагедии в Запорожье - на месте пожара нашли тела.

Кроме того, Polteka.net писала о страшной статистике жертв пожаров в Украине.