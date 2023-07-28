Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит вокруг войны в Украине. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал разговор Лукашенко с главарем банды "вагнеровцев" Пригожиным.

"Прошел месяц с того момента, как ЛУКАШЕНКО приютил у себя в Беларуси бунтовщика-однодневку ПРИГОЖИНА и остатки его ПВК. Существует много версий о том, кому это было выгодно, и получил ли от этого какую-либо выгоду сам Лукашенко? По моему мнению, когда у тебя под боком такой сомнительный контингент, Рыгоричу больше нужно думать не о выгоде, а хотя бы о своей личной безопасности", - рассказал Юрий Великий в подписи к своей пародии.

Надо сказать, что Юрий Великий очень артистично и профессионально изобразил образы Лукашенко и Пригожина. Причем, они настолько похожи, что некоторые фанаты отметили, что даже лучше оригинала. Артист примерял и внешность своих персонажей, и их мимику, и речь, получилось очень убедительно.

Пользователи тут же принялись комментировать новую пародию, которую показал Юрий Великий:

"Не званый гость хуже пригожина – это шедевр! Браво! Спасибо за очередную порцию юмора!".

"Великолепно! Юрий, как всегда, Великий! Великий артист, Великий человек и Великий гражданин Украины, чьё творчество помогает переживать эти нелегкие времена".

"Обожаю как Юрий пародирует Хрыгорыча и пригожинскую отвисшую губу. Талантище!".

"До чего же талантливый актёр. Дай Бог, чтобы настали те времена, когда вы станете смешить людей уже на мирные темы".

"Браво! Какая гримаса, какой артистизм! 10/10. Пригожин здесь даже интереснее и симпатичнее, чем в жизни!".

"На злобу дня, Юрий, вы как всегда великолепны!".

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