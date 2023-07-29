Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом блюда, которое может быть идеальным завтраком, обедом или перекусом.

В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить быстрый мясной лаваш.

"Когда чего-то хочется, а не знаешь чего – скорее всего, это ты хочешь лаваша с мясом)) Угадал?)", - шутит "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.

Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Лаваш круглый – 1 шт

• Фарш – 150 г

• Паприка – 3 г

• Черный перец – 3 г

• Соль – 1 г

• Помидор – 20 г

• Лук синий – 10 г

• Кинза – 5 г

Для соуса судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво берет:

• Сметана – 50 г

• Лук зеленый – 5 г

• Огурец квашеный – 20 г

• Соль

К фаршу Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет паприку, черный перец и соль, перемешивает и равномерно распределяет мясо по всей площади лаваша. Отправляем лаваш фаршем вниз на разогретую сковороду и обжариваем (если фарш из свинины, то без растительного масла).

Чтобы приготовить соус, просто смешиваем сметану с измельченным зеленым лучком, квашеным огурцом и солью.

На лаваш с обжаренным фаршем выкладываем соус, добавляем кусочки помидора, синего лука и листики кинзы. Складываем пополам — и можно смаковать.

Поклонники "Мастер Шеф" в комментариях оценили новый рецепт от Эктора Хименеса-Браво:

"Делала так по Вашему рецепту. Получилось очень вкусно. Не успевала жарить, все сразу съедали, как горячие блины 😁";



"Нам очень понравилось Ваше блюдо! Фаворит на все случаи жизни 🤩".

Последние новости Украины:

Напомним, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво повеселил украинцев злободневной шуткой.