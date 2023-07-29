В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал, как приготовить быстрый мясной лаваш.
"Когда чего-то хочется, а не знаешь чего – скорее всего, это ты хочешь лаваша с мясом)) Угадал?)", - шутит "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво.
Для этого рецепта нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Лаваш круглый – 1 шт
• Фарш – 150 г
• Паприка – 3 г
• Черный перец – 3 г
• Соль – 1 г
• Помидор – 20 г
• Лук синий – 10 г
• Кинза – 5 г
Для соуса судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво берет:
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• Сметана – 50 г
• Лук зеленый – 5 г
• Огурец квашеный – 20 г
• Соль
К фаршу Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет паприку, черный перец и соль, перемешивает и равномерно распределяет мясо по всей площади лаваша. Отправляем лаваш фаршем вниз на разогретую сковороду и обжариваем (если фарш из свинины, то без растительного масла).
Чтобы приготовить соус, просто смешиваем сметану с измельченным зеленым лучком, квашеным огурцом и солью.
На лаваш с обжаренным фаршем выкладываем соус, добавляем кусочки помидора, синего лука и листики кинзы. Складываем пополам — и можно смаковать.
Поклонники "Мастер Шеф" в комментариях оценили новый рецепт от Эктора Хименеса-Браво:
"Делала так по Вашему рецепту. Получилось очень вкусно. Не успевала жарить, все сразу съедали, как горячие блины 😁";
"Нам очень понравилось Ваше блюдо! Фаворит на все случаи жизни 🤩".
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