Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ситуацию с оперативными резервами. Об этом специалист поделился на своем канале.

"Мы разворачиваем основные силы и готовим оперативные резервы. Мы усиливаем наступательные действия, о чем я говорил в оперативной обстановке. Мы готовимся вводить в бой оперативные резервы, но мы еще не вводили", - рассказал эксперт.

При этом эксперт добавил, что возможно частично какие-то силы из оперативного резерва уже вводятся в бой. Они таким образом усиливают те наступательные действия, которые и так сейчас происходят.

Таким образом уже некоторые из свежих бригад уже работают на фронте. Но весь оперативный резерв Украина еще не трогает. Главные силы пока на этапе развертывания.

Так что не нужно спешить, ведь Генеральный штаб прекрасно распределил роли и места для всех видов резервов. Они продумали все для этой наступательный кампании, которая происходит сейчас.

Стоит отметить, что последняя ставка Главнокомандующего с Валерием Залужним прошла в Днепре. Это самая близкая точка к Запорожскому фронту, где собирались генералы. Сейчас ВСУ продолжают атаки на нескольких участках фронта на южном направлении.

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