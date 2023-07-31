Популярный украинский комик, актер и звезда "Квартал 95" Юрий Великий, который до войны пародировал Зеленского в концертах "Вечернего квартала", а теперь начал делать меткие пародии на россиян и то, что происходит вокруг войны в Украине. Так, в этот раз Юрий Великий опубликовал в своем Instagram и на ютуб-канале видео, в котором спародировал разговор интервью российской фехтовальщицы Смирновой у пропагандиста Корчевникова. Это своеобразная реакция на скандал вокруг украинской саблистки Ольги Харлан.

В подписи к публикации Юрий Великий описал ситуацию: "На чемпионате мира по фехтованию в Италии, украинская саблистка и гордость нашей страны Ольга Харлан, с разгромным счетом 15:7 выиграла поединок у россиянки Смирновой, которая выступала под нейтральным флагом. В конце боя, Смирнова подошла к украинке и предложила ей пожать руки. Правда, Смирнова забыла, что для нашей спортсменки она не только соперница, но в первую очередь враг. Так и осталась она в тот день нерукопжатной, в связи с чем демонстративно просидела на стуле около часа и написала жалобу на Ольгу. Украинку дисквалифицировали, но позже она получила автоматический допуск к Олимпийским играм 2024 в Париже".

В своей пародии Юрий Великий спародировал и сумасшедшего пропагандиста Корчевникова и неадекватную саблистку Смирнову, показав их в комичном свете. В диалог между ними пропитан искрометным юмором и иронией.

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое видео, которое показал Юрий Великий:

"Юрий, большое спасибо за пародию! Слава Украине и ее героическим людям".

"Украинка натыкала россиянке в 2 раза больше, класс".

"Будет брат – будет носить!" Это шедевр. Юрий спасибо Вам. Слава Украине и её Силам Обороны!".

"Юрий, браво, и еще раз Браво! Как всегда, получила море позитива. Ваши пародии – это шедевры!".

"Украинка просто урыла эту стулосиделку. Слава Украине, всему украинскому народу!".

"Смешно, но по факту грустно. Украина, за вами правда, все адекватные люди с вами!".

"Как заявила Смирнова: "Если бы Харлан не сопротивлялась, я бы уже давно выиграла спецсоревнования".

"Отсидеть отстойную позицию – это не только в стиле фехтовальщицы, но и в правилах работы российской Госдуры. Юрий, вы на вершине мастерства! Браво!".

"Фехтоватница, из нейтральной народной республики отрицательно победила, 50 минут талантливо сидела на стуле и отстаивала отстойную позицию. Супер!".

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