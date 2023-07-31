Западные СМИ сейчас активно говорят о начале второй фазы наступления сил обороны Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что на самом деле вторая фаза наступления ведётся с середины июня, а подразумевается, скорее всего, третья фаза - прорыв основной линии обороны, но даже это не корректно.

По его словам, первой фазой можно считать те действия, которые начались в первых числах июня в Запорожской и Донецкой областях и представляли собой разведку боем. В рамках этих действий были вскрыты позиции российской артиллерии второй линии обороны, выявлены склады с боеприпасами, ГСМ и прочие объекты, определены основные логистические маршруты и проведён анализ полосы обеспечения.

Александр Коваленко подчеркнул, что с середины июня начался процесс прорыва полосы обеспечения, и именно его можно считать второй фазой наступления.

"И в настоящее время этот процесс ещё не завершён. Да, СОУ, вбив клин между Роботино и Вербовое и вправду вышли на основную линию обороны РОВ, но это только на одном участке, в определённой локации. Только после того, как будут выравнены фланги, заняты господствующие высоты и освобождены сёла и н.п. играющие роль опорников, начнётся 3-я фаза", — пишет эксперт.

Военный обозреватель добавил, что о подготовке прорыва второй линии обороны можно будет говорить только тогда, когда мы создадим удобный фронт для прорыва и соответствующие условия для поддержки этого процесса.

"А потому, кто-то очень сильно на Западе торопит события. То ли из-за непрофессионализма, то ли по злому умыслу. Ведь когда звучит объявление второй фазы наступления, все ждут чего-то нового, а когда оно не происходит, сразу же включается российская пропаганда с нарративом "наступление провалилось!", — подчеркнул Александр Коваленко.

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