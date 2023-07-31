В российском городе Таганрог создан не только логистический хаб российской армии, там также есть уникальный в России завод по производству элементной базы микросхем, которые используются для управления военной техники. Поэтому город – это легитимная военная цель для ВСУ.
Об этом в эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Роман Свитан.
По его словам, в Таганроге есть также завод по модернизации Ту-95 МС, они модернизируют старые советские стратегические бомбардировщики для того чтобы можно было на них на нести ракеты Х-101.
"В Таганроге находится единственный в России завод по производству элементной базы микросхем. После его уничтожения они вообще останутся без элементной базы, а очень много российской техники как раз на этой элементной базе и строится. Потому там такого рода предприятий еще где-то с десяток-полтора", - говорит Свитан.
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Поэтому, как отмечает эксперт, Таганрог – это серьезный военный объект, военный хаб, через который проходят цепочки обеспечения российских группировок войск.
"Поставки военной продукции, амуниции, идут через Таганрог, он стал еще и военным хабом. А рядом аэродром на нем располагается, и используется, как аэродром, где располагаются и вертолеты, и техника. То есть Таганрог – это легитимная военная цель", - говорит эксперт.
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