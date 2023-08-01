На Купянском направлении оккупанты собрали сто тысяч человек, начали подготовительную часть формирования плацдармов, начали разведку боем. В районе Надежды, Новоивановского они продавили нашу оборону и пытались углубляться. Но после посчитали это успехом и ввели в бой главные силы, но ВСУ перегруппировались и остановили их наступление.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал детальнее о том, как план оккупантов рассыпался еще в начале их попыток возобновить наступление.

«ВСУ смогли выровнять боевой потенциал и даже отодвинули на прорванном участке оккупантов практически на исходные позиции. Они отошли от Надежды и Новоивановского, но резерва у них больше нет и увеличить силы свои на линии фронта они не могут. И если захотят укрепить одну из своих позиций, выводя силы с позиций, они ослабнут.

Таким образом, у нас появится возможность контратаковать, что мы и будем делать. Нужно понимать, что их оборона ослабнет настолько, насколько они выведут из боя боевые части на другие объекты» - делится эксперт.

Эксперт добавил касательно ситуации под Бахмутом, что если посмотреть на карту, то наши берут Клещеевку и у нас открывается прямая дорога на перекресток дорог, где из Бахмута выходит трасса и она расходится на Горловку и на Дебальцево.

Поэтому если мы перерезаем до этого перекрестка эту трассу где-то ближе к Бахмуту, то фактически мы перерезаем обе дороги сразу. Других дорог на данном направлении просто нет.

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