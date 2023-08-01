Атаки беспилотников на территории России происходят все чаще и, судя по всему, жителям страны-агрессора придется привыкать к новой реальности.

Бывший глава ГУР, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк заявил, что атаки на территории России – «это наша технологическая партизанщина».

"И сегодня враг считает, что он в безопасности. И даже Москва, которая считалась наиболее защищенной, дает возможности нашим дронам проникать», - отметил Кондратюк в интервью 24 Каналу.

Также бывший глава ГУР подчеркнул, что украинские дроны проходят свои испытания не в условии полигона, а сразу в боевых условиях.

«Мы преследуем сразу несколько целей. Прежде всего, это психологическая цель. Россияне вообще не считали нас нацией, говорили, что украинцы – это не люди. Сегодня они боятся и прячутся и понимают, что война пришла и на их территорию. То есть они уже не чувствуют себя в безопасности даже в таких защищенных городах, как Москва», - назвал Кондратюк одну из целей таких атак.

Еще одна цель – достигать своих стремлений, учитывая условия, которые перед Украиной ставят международные партнеры.

«Западный мир, долгое и долгое время нас ставивший условие, что Украина не должна использовать западное оружие для ударов по объектам критической инфраструктуры и военным объектам на территории России. Вот это как раз и ответ – сегодня Украина использует собственные разработки и собственное оружие», - отметил бывший глава ГУР.

Также Валерий Кондратюк обратил внимание на низкую стоимость украинских дронов по сравнению с ракетами, которые использует россия для сбивания этих дронов.

«Их оценочная стоимость – ориентировочно до 20 тысяч долларов США. Но ракеты, которые запускает россия для сбивания этих дронов – они стоят несколько миллионов», – сообщил Кондратюк.

Также выяснилось, что беспилотники запускаются с территории России, а не Украины.

"Дроны могут достигать таких городов, как Москва, взлетая на территории Украины. Но эти дроны запускаются с территории России и это вызов для полицейского государства с большим контрразведывательным режимом...", - отметил Валерий Кондратюк.

Напомним, в Москве сообщили о новой атаке беспилотников.

Также сообщалось о переполохе в Черном море, были атакованы российские корабли.

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