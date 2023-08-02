Военный эксперт Олег Жданов рассказал, идет ли подготовка украинских войск в Европе сейчас. Об этом специалист поделился в эфире своей новой сводки.

"Полным ходом готовят войска. Да, Британия закончила подготовку 10 тысяч, ну по-моему они брали на себя обязательства еще там продлить. И спецназ почему вы думаете, что мало? там может готовится целая бригада", - рассказал эксперт.

По его словам, там сейчас могут быть несколько тысяч человек на подготовке спецназа. Сейчас неизвестно, сколько их готовится на самом деле, так как это секретная информация. Когда идет речь о тактике и солдате - это секретно, а стратегические данные нет.

"И плюс Европа. Вспомните, сколько было открыто учебных центров. Уже даже пальцев рук не хватит, чтобы пересчитать страны в Европе, которые готовят наших военнослужащих. Это могут быть специалисты на систему, а может быть общевойсковая подготовка для штурмовой пехоты", - добавил специалист.

Эксперт добавил, что поэтому подготовка продолжается полным ходом и она поставлена на конвейер, как учебные подразделения. Страны Европы не остановились в данном вопросе и обучают украинские войска и дальше.

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