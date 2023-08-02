Военный эксперт Петр Черник прокомментировал атаки беспилотников по Москве. Об этом эксперт рассказал в эфире "Сейчас".

"С точки зрения психологического давления это все хорошо, что происходит. Но я бы не делал ставку на то, что именно такие атаки что-то там разрушат в середине России. На мой взгляд очень хорошо, что это все происходит, это прекрасно", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что в первую очередь эти удары происходят для того, чтобы проверить их комплексы противовоздушной обороны. Как оказалось, их комплексы С350, С400 и С500 не выдерживают конкуренцию.

"Следующий момент, все же их ресурсы исчерпались в плане противовоздушной обороны. Даже Советский союз не мог полноценно прикрыть всю свою территорию. Если эти беспилотники там есть, то они обязательно будут ущемляться с комплексами противовоздушной обороны, а значит какая-то техника не дойдет до фронта", - добавил специалист.

Эксперт также отметил, что очень хорошо, когда создается давление на местное население. Но это не значит, что из-за этого люди будут создавать давление на их власть. Вот здесь рассчитывать на положительный эффект от атаки беспилотников по территории России не приходится.

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