Военный эксперт Петр Черник рассказал о возможностях России атаковать Украину. Об этом специалист сообщил в эфире "Сейчас".

Как отметил эксперт, к сожалению, Россия смогла наладить производство ракет типа Х-101, Калибров и Кинжалов. Данные ракеты могут наносить удары от 2500 до 5000 километров. Также у россиян есть несколько ракет ближнего радиуса действия, которые производятся и сейчас.

Оккупанты смогли найти рынки, где им продают необходимую технику для производства до 100 ракет в месяц производить. Поэтому ракетная угроза для Украины не закончится до конца войны. А вот ракеты Х-22 Россия больше никогда не сможет производить и тратит последнее.

"Но не тут лежит проблематика их деградации. В первую очередь деградирует авиация. Самый молодой Ту-22 М3 93-го года. Того самого возраста ракетоносцы Ту-95 МС. Строить новых они не смогут - это невозможно. Это самое касается и МиГ-31, которые являются носителями "Кинжалов", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что линейка производства этих самолетов остановилась в 93-м году. А старая авиация постепенно изнашивается и нагрузка на нее все больше.

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